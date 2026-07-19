Facebook e Instagram inaccessibili questa mattina

Keystone-SDA

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Le reti sociali Facebook e Instagram, che fanno capo la gruppo Meta, questa mattina hanno presentato problemi di accessibilità dalle 9.30 alle 11.30, con un picco di segnalazioni per il disservizio verso le 9.45 per entrambe.

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(Keystone-ATS) Le segnalazioni dei problemi da parte degli utenti sono state raccolte dal sito Downdetector.com, che traccia i disservizi in rete.

I problemi segnalati riguardavano soprattutto i collegamenti via website (62%), mentre sono state solo l’11% le criticità indicate per le app. Dai commenti sul sito appare che le segnalazioni sono state fatte a livello globale con utenti che hanno indicato problemi in diversi paesi.