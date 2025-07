F-35: la Commissione della gestione del Nazionale vuole indagare

Keystone-SDA

Il parlamento si occuperà da vicino della questione relativa ai prezzi d'acquisto dei jet da combattimento statunitensi F-35. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha annunciato oggi un'ispezione.

(Keystone-ATS) Secondo quanto si legge in un comunicato odierno dei Servizi del Parlamento, la commissione vuole esaminare la gestione delle autorità sulla questione del prezzo fisso degli aerei. Saranno però approfondite anche le modalità relative alla gestione delle perizie e “l’adeguatezza dell’informazione del Consiglio federale nei confronti dell’autorità di alta vigilanza e del pubblico”.

La questione è stata affrontata alla luce delle ultime informazioni sulla possibile evoluzione dei costi degli F-35. La scorsa settimana il Consiglio federale ha in effetti annunciato che Confederazione e Stati Uniti non sono d’accordo sul prezzo di 6 miliardi di franchi.

Gli Usa sostengono ci sia stato un malinteso e chiedono un supplemento fra i 650 milioni e 1,3 miliardi di dollari. Oltre a questo, si potrebbero dover aggiungere i costi degli armamenti. Secondo notizie pubblicate dal Sonntagsblick la scorsa domenica, solo 24 dei 36 jet saranno dotati di un bomba. Gli F-35 non avranno a disposizione missili aria-aria a medio e lungo raggio, ma verranno forniti solo i cosiddetti missili Sidewinder per le brevi distanze.

“Non è un segreto che gli F-35 siano equipaggiati in modo rudimentale”, ha dichiarato la presidente della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), Priska Seiler-Graf (PS/ZH), interpellata da Keystone-ATS, sempre lo scorso fine settimana.

Per tutte queste ragioni, la Commissione della gestione ha deciso di vederci chiaro. Verrà esaminato fra l’altro in che modo gli organi competenti hanno preso in considerazione all’epoca le perizie commissionate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le raccomandazioni critiche formulate nel 2022 dal Controllo federale delle finanze in merito al prezzo fisso.

La CdG-N ha quindi incaricato la sua sottocommissione DFAE/DDPS di precisare l’oggetto dell’indagine e di effettuare l’ispezione.