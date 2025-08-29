F-16 polacco si schianta nelle prove per uno show, morto pilota

Keystone-SDA

Un caccia F-16 dell'aeronautica militare polacca si è schiantato ieri durante le prove per l'AirSHOW Radom 2025, uccidendo il pilota. L'aereo ha colpito la pista, causando danni significativi e innescando una palla di fuoco visibile ai presenti.

(Keystone-ATS) Il portavoce del governo Adam Szlapka ha confermato la morte sui social media. L’agenzia di stampa polacca Pap ha riferito che l’aereo apparteneva all’Aeronautica Militare polacca. “Tragedia a Radom, durante i preparativi per l’AirShow, un aereo F-16 si è schiantato. Purtroppo, il pilota è morto”, ha scritto Szlapka.

L’incidente è avvenuto pochi giorni prima di una delle più grandi fiere aeronautiche dell’Europa centrale, che avrebbe dovuto attirare circa 180.000 persone.