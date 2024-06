F: un morto e tre feriti in ultra trail al confine con Svizzera

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un atleta che partecipava a un ultra trail è morto e altri tre sono rimasti feriti la notte scorsa a Samoëns, in Alta Savoia (F), località situata al confine con il canton Vallese. Tra ieri ed oggi la regione è stata colpita da un violento nubifragio.

Stando a un comunicato delle autorità francesi, quattro concorrenti sono caduti in un tratto montagnoso reso scivoloso dalle condizioni atmosferiche. La persona morta era nata nel 1972. Il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

I tre feriti, due dei quali in modo grave, hanno in particolare subito un trauma cranico. Altri concorrenti sono stati soccorsi in stato di ipotermia. La corsa è stata annullata.

Il trail running è uno sport che prevede la corsa a piedi su lunghe distanze in un ambiente naturale, su un percorso essenzialmente costituito da sentieri. Si parla invece di ultra trail quando si percorrono distanze superiori ad una maratona (42,195 km).