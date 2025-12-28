Exit poll Kosovo, vince il partito di Kurti con il 43%-45%

Keystone-SDA

Il partito Vetevendosje (Autodeterminazione, VV, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti, ha vinto le elezioni parlamentari di oggi in Kosovo.

(Keystone-ATS) Stando a tre exit poll diffusi alla chiusura dei seggi alle 19.00, a VV è andato tra il 43% e il 45%. Una percentuale tuttavia che non appare molto rassicurante per formare da solo un nuovo governo.

Stando all’exit poll dell’istituto Pipos, diffuso dall’emittente televisiva Klan, a Vetvendosje è andato il 44,1% . Segue il Partito Democratico del Kosovo (PDK, centrodestra) con il 23,9%. Al terzo posto è data la Lega Democratica del Kosovo (LDK, centrodestra) che avrebbe ottenuto il 16,1%, mentre alla Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra) è andato il 6%.

Secondo un altro exit poll di UBO Consulting, il VV ha ottenuto il 45,7% , il PDK il 22%, LDK il 15,6%, e AAK il 5,3%.

Il terzo exit poll elaborato da Albanian Post, vede il VV vincitore con il 43,5%, seguito da PDK col 23,6%, LDK al 15.9%, e AAK al 7,2%.

Alle ultime elezioni parlamentari del 9 febbraio scorso, Vetevendosje aveva ottenuto il 42,3% e 48 deputati (sul totale di 120), non sufficienti a formare un governo da solo. Nessuna delle altre forze politiche aveva accettato di entrare in coalizione con VV, cosa che ha portato al nuovo voto anticipato odierno.