Exit: 1421 suicidi assistiti nel 2025, 28 in TI e 35 nei GR

Keystone-SDA

L'anno scorso 1421 persone - di cui 28 in Ticino e 35 nei Grigioni - hanno fatto ricorso all'aiuto al suicidio di Exit Svizzera tedesca. Il dato complessivo ha registrato un sensibile incremento rispetto ai 1235 casi del 2024.

(Keystone-ATS) In costante crescita inoltre il numero degli affiliati. Stando a una nota, in 12 mesi sono state 14’189 le persone che hanno aderito all’associazione senza scopo di lucro, che alla fine del 2025 contava 195’836 affiliati (+8%) nei cantoni germanofoni e a sud delle Alpi.

La più grande organizzazione di assistenza al suicidio della Svizzera attribuisce il numero crescente di accompagnamenti al suicidio, tra l’altro, all’invecchiamento della società, che deve confrontarsi con malattie o disabilità gravemente invalidanti.

L’età media delle persone accompagnate nel 2025 era di 80 anni, leggermente superiore a quella del 2024 (79,5). L’età media delle donne è passata da 79,9 a 80,6 anni, mentre quella degli uomini da 78,9 a 79,2 anni.

Cifre stabili in Ticino e nei Grigioni

Come già da molti anni, sono più le donne (818) che gli uomini (603) ad avvalersi dell’assistenza di Exit per porre fine alla propria vita. Da notare che in Ticino si è registrato l’anno scorso un caso di suicidio assistito in meno di rispetto al 2024, mentre nei Grigioni le cifre sono identiche.

Il numero di affiliati è da anni in costante crescita. Soltanto nel gennaio 2026 sono state 2400 le persone che hanno richiesto la tessera di Exit Svizzera tedesca, si legge ancora nella nota.

Stando al rapporto annuale dell’organizzazione, il 32% delle persone che ha fatto ricorso al suicidio assistito aveva un cancro terminale, ciò che corrisponde a 461 casi. Si osserva inoltre un numero importante di anziani con disturbi multipli (polimorbidità) che ha optato per una morte autodeterminata: l’anno scorso i casi sono stati 326 (il 23% del totale), contro 205 nel 2024.

In base ai dati pubblicati oggi, la stragrande maggioranza dei malati gravi ha avuto la possibilità di morire in modo autodeterminato fra le mura di casa. Il 75% dei suicidi assistiti è infatti stato praticato in case private. Un altro 20% – in tutto 278 casi – ha invece riguardato le case di cura per anziani.