Ex primario USZ Maisano si difende dalle accuse

Keystone-SDA

Francesco Maisano, ex primario e cardiochirurgo della clinica di Zurigo finito sotto accusa per il suo controverso "Cardioband", respinge ogni addebito in un'intervista.

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(Keystone-ATS) L’ospedale milanese San Raffaele, dove Maisano ricopre attualmente il ruolo di primario, ha disposto un audit.

“A Zurigo abbiamo tenuto le porte aperte anche per i casi più complessi. Ed è proprio grazie alle procedure innovative che siamo riusciti a limitare i rischi per questi pazienti”, ha dichiarato Maisano sulle pagine della “NZZ am Sonntag”. Era stato chiamato a Zurigo per promuovere procedure innovative come l’uso del Cardioband, una protesi di valvola cardiaca sviluppata da una società in cui lo stesso Maisano aveva una partecipazione. E ha aggiunto: “L’università riceveva una quota dei ricavi derivanti dalle mie collaborazioni con l’industria”.

Maisano accoglie con favore le indagini in Italia e si dice convinto che “faranno chiarezza”.

Ciò che lo preoccupa è “il silenzio di decine di colleghi ed ex collaboratori”, ha affermato Maisano in riferimento all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ). Conoscono i fatti e tacciono “per non finire sotto le ruote”. E ha sottolineato: “Se chi è a conoscenza dei fatti potesse parlare liberamente, ne sapremmo tutti di più, nell’interesse dei pazienti e di istituzioni come l’USZ, che continuo ad apprezzare profondamente”.

Non un “innovatore senza scrupoli”

La cosa più inaccurata è la sua rappresentazione nei media come “innovatore senza scrupoli”. Ha sviluppato tecniche e dispositivi come dovrebbe fare ogni medico che ha a cuore il benessere dei propri pazienti: alla ricerca di strumenti più sicuri e meno invasivi con cui raggiungere persone che non potrebbero essere trattate con la chirurgia tradizionale.

L’altra ingiustizia è l’accusa di mancanza di trasparenza. “Tutti i nostri interventi innovativi sono stati interamente registrati su video”, ha affermato Maisano. Centinaia di esperti provenienti da tutto il mondo sono venuti a Zurigo “per osservare le nostre tecniche”. “Abbiamo pubblicato i risultati. C’era totale trasparenza”.

“Barriera linguistica e culturale”

Interrogato sui propri errori, Maisano afferma di non essere sempre riuscito a “integrare la mia visione clinica in un contesto culturale e istituzionale diverso dal mio”. La “barriera linguistica e culturale” avrebbe avuto un ruolo. Non sempre avrebbe costruito tutte le alleanze interne necessarie.

All’accusa di decine di decessi inutili durante i suoi interventi all’Ospedale universitario di Zurigo, il cardiochirurgo ribatte che la mortalità si concentra sugli interventi chirurgici convenzionali, non su procedure innovative o assistite da catetere. Questo sarebbe il punto clinicamente più rilevante che manca maggiormente nella copertura mediatica, poiché questa avrebbe creato un falso nesso tra interventi innovativi e mortalità.

Undici casi alla Procura

E si tratterebbe solo di undici casi finiti in procura. In tale occasione è stato chiarito che non erano riconoscibili aspetti dolosi come causa dei decessi. “Undici casi in cinque anni su un totale di circa 4500 interventi”, ha sottolineato Maisano.

Ci sono inoltre pazienti che arrivano in sala operatoria con una probabilità di morte fino al 50%. Uno su due non sopravvive. Anziani, con patologie multiple, con anatomia complessa, che sono già stati operati in precedenza, pazienti che molti centri rifiutano perché un intervento peggiorerebbe le statistiche.

I suoi pazienti sono stati informati prima degli interventi sui rischi e sul carattere innovativo delle procedure. Durante i colloqui con i pazienti è stato affiancato da un assistente medico madrelingua.