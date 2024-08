Ex presidente UDC Marco Chiesa nel mirino della giustizia bernese

(Keystone-ATS) La magistratura bernese chiede alle Camere federali di revocare l’immunità parlamentare dell’ex presidente UDC Marco Chiesa e del suo ex segretario generale Peter Keller in relazione alla campagna per l’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni”.

Il sospetto è che la campagna con lo slogan “Nuova normalità?” abbia violato la norma contro la discriminazione razziale.

Le richieste di “soppressione dell’immunità”, con i nomi dell’attuale consigliere agli Stati ticinese, nonché municipale di Lugano, e dell’ex consigliere nazionale di Nidvaldo sono riportati sul sito dell’Assemblea federale. Il Ministero pubblico bernese ha inoltre confermato a Keystone-ATS la notizia in tal senso delle testate di CH Media.

Formalmente, il procedimento è condotto contro ignoti poiché non è possibile aprire un procedimento contro deputati prima che sia stata revocata la loro immunità.

“Molti spacciatori dal Nord Africa”

Con lo slogan “Nuova normalità?”, l’UDC ha denunciato il comportamento criminale dei richiedenti asilo e degli stranieri. Nell’ottobre 2023, ha ad esempio scritto sul servizio di messaggistica X a proposito della “Dreirosenlage”, un luogo per lo spaccio di droga a Basilea: “molti spacciatori sono richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa”.

Diverse denunce sono state presentate in vari cantoni, tra cui Berna. L'”Erithreische Medienbund Schweiz”, un’organizzazione della diaspora eritrea in Svizzera, sostiene ad esempio che con i suoi resoconti selettivi sui reati, l’UDC vuol dare l’impressione che le persone di etnia straniera siano criminali e pericolose.

Secondo il sito web dell’Assemblea federale, le richieste di revoca dell’immunità saranno trattate dalle commissioni competenti delle due Camere. Il Consiglio nazionale dispone di un’apposita Commissione dell’immunità (CDI-N), mentre che per il Consiglio degli Stati, le richieste sono trattate dalla Commissione degli affari giuridici (CAG-CS).