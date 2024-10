Ex ministro messicano condannato negli Usa a 38 anni di carcere

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’ex ministro messicano per la lotta alla droga Garcia Luna è stato condannato a New York a 38 anni di carcere per traffico di stupefacenti e corruzione.

Luna è stato condannato a “460 mesi di prigione e due milioni di dollari di multa” per aver aiutato il cartello di Sinaloa, che era suo compito smantellare.