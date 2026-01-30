Ex Libris: Galaxus riprende attività online, chiudono le filiali

Keystone-SDA

Le 15 filiali Ex Libris - tutte situate nella Svizzera tedesca - saranno chiuse entro la fine dell'anno. Lo annuncia in una nota la casa madre, il Gruppo Migros, nella quale precisa che le attività online verranno gradualmente trasferite a Galaxus.

(Keystone-ATS) I lavoratori interessati sono 230, ai quali verrà “se possibile” offerta una nuova posizione all’interno del Gruppo Migros, ma tagli non sono da escludere. Il gigante arancione afferma di aver messo a punto un piano sociale “per attutire il più possibile l’impatto dei licenziamenti”.

Nell’ambito della trasformazione, il ceo di Ex Libris Daniel Röthlin andrà in pensione. Nella fase transitoria, la filiale della Migros sarà gestita dal responsabile delle finanze Stephan Koller e dal responsabile delle attività commerciali Rafael Schenker, “in stretta collaborazione con Digitec Galaxus”.

Ex Libris fiu fondata nel 1947 come club librario, ricorda il Dizionario storico della Svizzera. Nel 1950 Gottlieb Duttweiler ne acquisì una quota per conto della Migros, prima di rilevarlo completamente nel 1956. A partire da metà degli anni ’80, l’impresa entrò in crisi e rinunciò all’attività editoriale; da allora è un’azienda di vendita discount per libri e prodotti audiovisivi.