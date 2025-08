Ex Idf e Mossad chiedono in un video la fine della guerra

Una ventina di ex alti funzionari della sicurezza israeliana hanno diffuso un video in cui chiedono di porre fine alla guerra a Gaza, sostenendo che Israele ha accumulato più perdite che vittorie e che i combattimenti si sono protratti per ragioni politiche.

(Keystone-ATS) Tra i 19 capi di stato maggiore dell’Idf in pensione, capi dell’intelligence, direttori dello Shin Bet e del Mossad e commissari di polizia ci sono nomi come Ehud Barak, Moshe Ya’alon, Dan Halutz e Yoram Cohen.

Nel video sostengono che i combattimenti a Gaza avrebbero potuto concludersi molto tempo fa e chiedono a Israele di porre fine alla guerra con un cessate il fuoco permanente e un accordo completo sugli ostaggi.

“Abbiamo il dovere di alzarci in piedi e dire ciò che dobbiamo dire”, afferma l’ex direttore dello Shin Bet, Ami Ayalon. “Questa guerra è iniziata come una guerra giusta. Era una guerra difensiva. Ma una volta raggiunti tutti i suoi obiettivi militari, una volta ottenuta una brillante vittoria militare contro tutti i nostri nemici, questa guerra ha smesso di essere una guerra giusta. Sta portando lo Stato di Israele alla perdita della sua sicurezza e identità”.

“Ci sono momenti che rappresentano una bandiera nera in cui bisogna restare fermi e dire: fin qui e non oltre”, dichiara l’ex capo di stato maggiore Moshe Ya’alon. “In questo momento, abbiamo un governo che i fanatici messianici hanno trascinato in una certa direzione irrazionale”. L’ex direttore dello Shin Bet Yoram Cohen aggiunge: “Sono una minoranza, ma il problema è che la minoranza controlla la politica”.