Eurovision in Svizzera: il popolo è scettico

(Keystone-ATS) Meno della metà della popolazione elvetica è contenta dello svolgimento del festival musicale Eurovision in Svizzera nel 2025. A rallegrarsi sono sopratutto i simpatizzanti della sinistra, mentre scetticismo viene espresso dai più conservatori.

I dati vengono mostrati da un sondaggio effettuato da Sotomo e pubblicato dal “Bick”. Per l’occasione sono state intervistate 24’720 persone.

A felicitarsi per la competizione canora è il 46% (fra “sì” e “piuttosto sì”), mentre a storcere il naso è il 49%. Il 5% non ha invece dato risposte. I maggiori sostenitori dell’Eurovision sono i simpatizzanti dei Verdi (72%) e l’evento viene ben accolto anche da seguaci di PS, Verdi liberali e Centro.

Diversa la situazione nel campo borghese: il 74% degli elettori UDC farebbe anche a meno della manifestazione e lo scetticismo è grande anche fra i liberali-radicali. Nemmeno le persone senza affiliazione partitica particolare vedono di buono occhio l’Eurovision.

Come noto, diverse città si sono candidate per ospitare l’evento: Basilea, Berna (in collaborazione con Bienne), Zurigo e Ginevra. La manifestazione nel 2025 si svolge in Svizzera in seguito alla vittoria di Nemo nell’edizione di quest’anno.