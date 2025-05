Eurovision a Basilea: ascolti, social e streaming da record

Keystone-SDA

Ancora un anno da record per l'Eurovision Song Contest. L'edizione 2025, ospitata a Basilea e vinta dall'Austria con JJ, ha raggiunto 166 milioni di spettatori in 37 mercati - 3 milioni in più rispetto al 2024 - con un notevole aumento delle interazioni digitali.

2 minuti

(Keystone-ATS) La Grand Final ha ottenuto uno share del 47,7%, il più alto dal 2004, secondo i dati pubblicati oggi dall’Unione europea di radiodiffusione (EBU).

Tra i giovani (15-24 anni), lo share ha raggiunto il 60,4%, il dato più alto mai registrato. Ottime performance nei vari mercati: la finale ha superato il 50% di share in 19 dei 37 mercati, con l’Islanda al vertice con il 97,8%.

La Svizzera ha registrato un incremento del 57% di spettatori rispetto al 2024, con una media di 1,1 milioni di telespettatori. La Germania ha raggiunto 9,1 milioni di spettatori, la Polonia 4 milioni e la Francia uno share del 40%, con aumenti significativi in tutti e tre i paesi.

Boom anche per l’engagement digitale: la diretta della Grand Final sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision ha ottenuto 12,1 milioni di visualizzazioni in diretta e nella settimana successiva, in crescita rispetto al 2024.

Quanto alla partecipazione globale, sono arrivati voti da 146 paesi, con Usa e Canada in testa tra i paesi non partecipanti.

Senza precedenti il coinvolgimento digitale, con 748,5 milioni di visualizzazioni su TikTok e 969 milioni su Instagram.

L’iniziativa ‘My Eurovision Party’ su Roblox ha registrato 1,2 milioni di visite, offrendo un formato interattivo per il pubblico più giovane. Sul fronte streaming, le canzoni dell’Esc 2025 hanno ottenuto oltre 3.000 posizionamenti in classifica su Apple Music, con il brano vincitore Wasted Love presente nelle classifiche di 38 paesi.

Dal punto di vista dell’impatto economico, Basilea ha accolto oltre 500mila visitatori, generando una forte domanda di alloggi e vendite di biglietti significative.