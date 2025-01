Eurovision: vendita biglietti, bagarini all’opera

Keystone-SDA

Truffatori stanno cercando di approfittare dell'interesse che sta suscitando la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest (ESC), che si terrà a Basilea a metà maggio, per acquistare in massa biglietti da rivendere.

1 minuto

(Keystone-ATS) Centinaia di migliaia di “account falsi” sono stati utilizzati per pre-registrarsi per i biglietti, cioè account che non possono essere attribuiti a nessuna persona “reale”, ha dichiarato il responsabile marketing del concorso, Thomas Pittino, alla televisione di lingua tedesca SRF.

In totale vi è stato mezzo milione di iscrizioni, contro i 50’000-60’000 posti disponibili per accogliere il pubblico durante i nove spettacoli. Secondo Pittino, “dobbiamo presumere che tra un terzo e la metà delle registrazioni siano costituite da quelli che noi chiamiamo ‘bot’, cioè account falsi”, che verranno ora filtrati.

Coloro che si sono pre-registrati potranno procedere all’acquisto vero e proprio dei primi biglietti a partire dalle 10 del 29 gennaio. Il prezzo varia dai 40 ai 350 franchi per ticket.

La Svizzera ospita il concorso quest’anno, dopo la vittoria dell’artista di Bienne (BE) Nemo a Malmö (Svezia) l’anno scorso. La finale si terrà il 17 maggio nella St. Jackobshalle di Basilea.