Eurovision: dopo caso Israele si vuol cambiare sistema di voto
Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno dichiarato di voler modificare le regole di voto per rafforzare "fiducia e trasparenza", a seguito delle controversie suscitate negli ultimi anni dal massiccio sostegno pubblico ai candidati israeliani.
(Keystone-ATS) “Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell’unità.
Il concorso dovrebbe rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato”, ha dichiarato Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest presso l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu).