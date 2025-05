Eurovision, finale al via, apre Nemo vincitore del 2024

Nemo, vincitore del 2024, ha aperto questa sera a Basilea l'Eurovision Song Contest (ESC) con "Code, il brano" che gli ha regalato il successo e ha riportato quest'anno la competizione in Svizzera.

(Keystone-ATS) Dopo Nemo, la Norvegia ha dato il via alla “flag parade”, la sfilata dei 26 Paesi in gara. A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”. Gabry Ponte gareggia per San Marino, ma durante la sfilata sfoggia un abito tricolore. Sul palco per la finale alla St. Jakobs Halle anche la showgirl Michelle Hunziker.