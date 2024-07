Etiopia: oltre 1.320 bimbi a rischio dopo una settimana di frane

(Keystone-ATS) Centinaia di bambini che vivono nella remota zona di Gofa, nel sud dell’Etiopia, rimangono a rischio di morte e lesioni a causa dei disastri causati dalla pioggia, dopo essere sopravvissuti a frane che hanno ucciso almeno 257 persone. Lo afferma Save the Children.

Domenica le forti piogge nella zona hanno causato una grande frana che ha sepolto centinaia di persone, compresi bambini, e il giorno dopo una seconda frana ha sepolto coloro che li cercavano.

Secondo le Nazioni Unite, più di 15.000 persone vivono nelle immediate vicinanze della zona dove è avvenuto il disastro, tra cui almeno 1.320 bambini sotto i 5 anni di età e quasi 5.300 donne incinte e che allattano.

Save the Children sta lavorando con partner locali per distribuire gli aiuti necessari alle comunità colpite dalle frane, mentre si intensificano gli sforzi di ricerca e salvataggio. La risposta include il trasporto di acqua potabile, la fornitura di prodotti chimici per la purificazione dell’acqua, la creazione di servizi sanitari e nutrizionali urgenti e la costruzione di latrine. Le organizzazioni umanitarie forniranno anche sostegno economico e psicosociale alle famiglie colpite.

El Niño e cambiamento climatico

Nel sud dell’Etiopia, le frane sono comuni durante la stagione delle piogge e sono note per causare disastri devastanti, provocando morti, feriti e sfollamenti diffusi. Ma la stagione delle piogge di quest’anno arriva dopo una stagione secca particolarmente lunga, in cui forti piogge e inondazioni legate a una combinazione del fenomeno El Niño e del cambiamento climatico indotto dall’uomo, hanno devastato le comunità.

Almeno 600.000 bambini in tutto il Corno d’Africa sono stati colpiti quest’anno dalle inondazioni, che hanno distrutto case e provocato malattie come il colera.