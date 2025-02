Ethos lancia l’allarme: “20 milioni a Ceo non si vedevano da tempo”

Keystone-SDA

Ethos lancia l'allarme contro quello che considera il pericolo di un ritorno delle remunerazioni stratosferiche presso Novartis.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Con quasi 20 milioni di franchi, la retribuzione del Ceo è a un livello che non si vedeva da molti anni in Svizzera”, afferma la fondazione che promuove il buon governo d’impresa.

In una presa di posizione odierna l’organizzazione raccomanda agli azionisti di respingere tutti i punti all’ordine del giorno relativi ai compensi nel corso dell’assemblea generale annuale del colosso farmaceutico, in programma il 7 marzo a Basilea. Il no interessa quindi sia il futuro – l’azienda propone stipendi e bonus per un massimo di 95 milioni per la direzione nel 2026 – come pure il passato: il rapporto sulla remunerazione 2024 mostra infatti numeri in aumento rispetto agli anni prima.

Ethos si dice preoccupata: con 19,2 milioni di franchi i compensi effettivi del Ceo Vasant (spesso abbreviato in Vas) Narasimhan nel 2024 hanno raggiunto un livello record dal 2009, quando l’allora numero uno Daniel Vasella aveva incassato 42 milioni.

“Quando Narasimhan è diventato Ceo nel 2018, la sua remunerazione ammontava a circa 10 milioni di franchi”, sottolinea il direttore della fondazione, Vincent Kaufmann, citato in un comunicato. “All’epoca, l’azienda ci aveva assicurato che gli eccessi appartenevano al passato, che anche se la componente variabile poteva teoricamente raggiungere nove volte lo stipendio base, ciò era praticamente impossibile a causa di criteri molto esigenti. Nel frattempo è invece evidente che la retribuzione è aumentata di anno in anno. Siamo di nuovo a un livello di remunerazione molto alto, che preoccupa molti stakeholder”.

Sebbene consideri i risultati finanziari di Novartis nel 2024 relativamente buoni, Ethos ritiene che tali compensi siano troppo elevati: sono di gran lunga superiori a quanto può essere approvato, afferma. La remunerazione variabile del Ceo per il solo 2024 ammonta a 16,9 milioni di franchi, pari a 9,1 volte il suo stipendio base di 1,86 milioni. Inoltre il consiglio di amministrazione ha rivisto il sistema per consentire al Ceo di ricevere in futuro un bonus pari fino a undici volte la busta paga di base, lamenta l’organizzazione.