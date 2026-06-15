Estate fa esplodere le vendite di climatizzatori in Svizzera

Keystone-SDA

L'ondata di calore estremo non è ancora arrivata, ma gli svizzeri si stanno già attrezzando: le vendite di apparecchi per rinfrescare le abitazioni crescono in modo esplosivo da diversi anni.

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(Keystone-ATS) Sono alimentate non solo da estati sempre più roventi, ma anche da nuove aspettative di comfort. E il mercato risponde con offerte più o meno convenienti.

Sulla piattaforma online Digitec Galaxus, che propone 4507 prodotti in questa categoria, la febbre da refrigerazione è ormai strutturale. “Da gennaio a fine maggio, i nostri clienti hanno acquistato quasi il 60% di climatizzatori in più rispetto allo stesso periodo del 2025”, spiega all’agenzia Awp Tobias Heller, responsabile comunicazione del gruppo. Un balzo che conferma un trend già in atto: +31% nel 2023, un rallentamento a +15% nel 2024 (a causa di temperature più miti), poi +65% nel 2025. Anche il rivenditore Fust (gruppo Coop) conferma: “Ogni anno registriamo un interesse nettamente crescente per le soluzioni di climatizzazione”, dichiara la portavoce Samira Senn.

Secondo i dati di Digitec Galaxus, i climatizzatori monoblocco mobili rappresentano il 56% delle vendite, seguiti dai condizionatori split mobili (unità separate) con il 27%, dai raffrescatori d’aria (14%) e dai climatizzatori split permanenti (solo il 3%). “Colpisce la crescita degli split mobili: nel 2025 erano solo l’8%”, osserva Heller. “Sono più silenziosi e potenti dei monoblocco, ma anche più costosi. I sistemi fissi restano l’eccezione perché venduti da aziende che li installano”.

Tra i marchi più richiesti da Fust spiccano l’italiana De’Longhi, l’elvetica Kibernetik e la svedese Electrolux, oltre al marchio interno Primotec. Al momento del passaggio alla cassa, gli svizzeri non badano a spese.

L’aumento delle vendite non dipende solo dalle ondate di calore. “I consumatori spesso rimandano l’acquisto fino a quando le temperature non salgono in modo significativo, provocando un’impennata della domanda in pochissimo tempo”, spiega Senn. “Questa è generalmente di breve durata”. Una corsa improvvisa che mette a dura prova i magazzini, descritta come intensa quanto breve.

Ma c’è anche una ragione strutturale. La maggior parte degli alloggi svizzeri non dispone di un sistema di climatizzazione fisso, e il numero di proprietari di casa è limitato. Per molti inquilini, l’unica soluzione è acquistare un apparecchio portatile: veloce, a basso costo e senza bisogno di lavori.

Uno studio sociologico sul comfort estivo a Ginevra rivela che il caldo influisce sul benessere fisico e mentale, come pure sulla vita sociale, personale e professionale. L’autrice Marlyne Sahakian spiega all’Awp: “Chi ha mezzi può comprare apparecchi di climatizzazione o andare in vacanza fuori città”. Per altri, invece, scatta lo stress termico, con conseguenti acquisti limitati dalle possibilità economiche.

La climatizzazione è un fenomeno moderno, soprattutto in Svizzera. “La popolazione sa come riscaldarsi, ma non come rinfrescarsi – sottolinea Sahakian – a differenza degli abitanti dei paesi caldi”. In Asia o in Medio Oriente, la climatizzazione è diventata necessaria per lo sviluppo economico. Ma pure il canton Ginevra – dove le temperature non hanno smesso di salire dal periodo preindustriale (1871-1900) – potrebbe arrivare a una quarantina di giorni tropicali (cioè con temperature massime oltre i 30 gradi) all’anno entro il 2060, secondo MeteoSvizzera.

La febbre del fresco non riguarda solo la Svizzera. Secondo la piattaforma The Insight Partners, il mercato mondiale dei ventilatori domestici dovrebbe raggiungere i 20,2 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 13,7 miliardi del 2023. Un segnale che il desiderio di abbassare la temperatura – dentro e fuori le case – è destinato a crescere ancora.