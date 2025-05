Esposizione su Goethe su battello Lago Quattro Cantoni

Keystone-SDA

Da oggi, i diari, le impressioni e le ispirazioni di Goethe, che 250 anni fa visitò la Svizzera centrale, sono esposti in una mostra temporanea sul battello a vapore Schiller, che solca il Lago dei Quattro Cantoni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il fatto che per Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sia stata allestita una mostra permanente al Museo Sasso San Gottardo, in un forte sul passo omonimo, può sembrare sorprendente. Eppure lo scrittore tedesco è salito sul colle in ognuno dei suoi tre viaggi in Svizzera, senza però mai attraversare le Alpi, scrive il museo in un comunicato.

Nel 1775, Goethe visitò per la prima volta la cosiddetta Svizzera primitiva (gli attuali cantoni Uri, Svitto, Nidvaldo e Obvaldo). Si lasciò ispirare dai suoi paesaggi, dalla natura e dalla geologia. Raccolse pietre e acquistò cristalli. Lo scrittore e poeta vi ritornò nel 1779 e nel 1797.

Le sue impressioni motivarono l’amico e poeta Friedrich Schiller (1759-1805) a scrivere il dramma Guglielmo Tell, anche se lui stesso non era mai stato in Svizzera. L’opera fu rappresentata per la prima volta nel 1804 a Weimar (Germania) sotto la direzione di Goethe.

Questo legame tra i due autori, sublimato dalle visite di Goethe nella Svizzera centrale, ha spinto il Museo Sasso San Gottardo a presentare la mostra permanente sullo Schiller fino alla fine dell’estate. Il battello viaggia quotidianamente tra Lucerna e Flüelen (UR), attraversando i paesaggi che Goethe ha documentato e che Schiller ha tradotto in un dramma.