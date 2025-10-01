La televisione svizzera per l’Italia

Esplosioni a Monaco di Baviera, Oktoberfest per ora resta chiusa

A Monaco di Baviera l'Oktoberfest ritarderà oggi l'apertura: dopo le esplosioni di stamattina in una casa, la polizia comunica di indagare in "tutte le direzioni".

(Keystone-ATS) Ecco perché si stanno verificando possibili collegamenti con altri luoghi di Monaco, tra cui anche la Theresienwiese, dove si tiene la festa, che oggi resterà chiusa almeno fino al pomeriggio.

Questa mattina forze speciali della polizia tedesca e vigli del fuoco sono intervenute a Monaco per un incendio in una casa. Sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Secondo la Bild un uomo avrebbe installato degli esplosivi nella casa dei suoi genitori, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita.

