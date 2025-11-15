Esplosione e fiamme a Buenos Aires, almeno 20 feriti

Keystone-SDA

È di circa 20 feriti il bilancio di un'enorme esplosione avvenuta nella notte in un polo industriale della località argentina di Ezeiza, in prossimità dell'aeroporto di Buenos Aires.

(Keystone-ATS) Lo riferiscono le autorità locali escludendo anche il pericolo di una nube tossica, paventato inizialmente. Le due fabbriche di prodotti plastici e chimici vicine al polo industriale non sono state infatti raggiunte dalle fiamme, che sono già state controllare dai vigili del fuoco.

L’incendio è avvenuto in un momento in cui la struttura, composta principalmente da capannoni adibiti a logistica, era solo controllata dal personale di sicurezza e, oltre ad alcuni ustionati lievi, la maggior parte dei feriti è stata causata dalla forte onda d’urto dell’esplosione, avvertita ad oltre un chilometro di distanza.

Le operazioni dell’aeroporto di Ezeiza non sono state interrotte nonostante l’alta colonna di denso fumo nero prodotta dall’incendio di grandi proporzioni.