Esplosione all’ambasciata USA a Oslo, non escluso il terrorismo

Keystone-SDA

Un'esplosione nelle prime ore di oggi ha mandato in frantumi la porta degli uffici consolari dell'ambasciata americana di Oslo in quello che per la polizia norvegese è stato un "attacco mirato".

(Keystone-ATS) Ma se gli effetti della deflagrazione sono stati piuttosto contenuti – qualche vetro rotto e nessun ferito – quelli politici si riverberano in tutta Europa perché l’attentato ha riacceso il timore di attacchi mirati nel Vecchio Continente.

Per la polizia di Oslo l’esplosione potrebbe essere il frutto di un atto terroristico, anche se altri moventi non vengono esclusi, ha spiegato il capo dell’unità congiunta di investigazione e intelligence, Frode Larsen.

Per Larsen è “naturale” supporre che l’incidente sia collegato agli attacchi degli Stati Uniti all’Iran. L’investigatore ha aggiunto che davanti alla ambasciata USA è stato fatto detonare un oggetto esplosivo, anche se il capo della polizia Grete Metild non ha voluto confermane, né negare, che si sta trattato di una granata.

Ovviamente, la polizia norvegese ha subito rafforzato le misure di sicurezza sia per l’ambasciata USA che per quella israeliana, ma anche per la comunità della diaspora iraniana e per quella ebraica nel Paese. Già dal 28 febbraio, giorno in cui gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato l’offensiva contro l’Iran, tutte le ambasciate statunitensi in Medio Oriente sono state messe in stato di massima allerta.

Diverse tra loro sono state perfino prese di mira da attacchi da Teheran, ma finora nessuna era stata toccata in Europa, dove però sono stati già innalzati i livelli di sicurezza attorno ad obiettivi sensibili: non solo ambasciate e consolati, ma anche basi militari, luoghi di culto, di istruzione o istituzioni frequentate dalle comunità statunitensi, israeliane o ebraiche, e perfino dalla dissidenza iraniana.

In Italia, dalla settimana scorsa, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha rafforzato la vigilanza attorno alle basi USA, oltre che altri i siti a rischio. Altri Paesi Ue – come Francia, Germania e Regno Unito – hanno aumentato le misure di sicurezza mentre l’Europol, in una dichiarazione a Euronews del suo responsabile della comunicazione Jan op gen Oorth, ha messo in allerta rispetto ad un aumento della minaccia terroristica nell’Ue nel contesto del conflitto con l’Iran.

Misure rafforzate anche a Cipro, vista la presenza della base militare britannica di Akrotiri presa di mira dagli attacchi iraniani, oltre che in Olanda, Portogallo e perfino nella neutrale Svizzera.

Premier Norvegia, “inaccettabile”

“L’esplosione avvenuta stanotte presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo è un evento molto grave e assolutamente inaccettabile”, ha dichiarato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in un comunicato riportato dall’emittente pubblico locale NRK.

“Si tratta di un atto inaccettabile che prendiamo molto sul serio” gli ha fatto eco in una nota, diffusa da diversi media internazionali, il ministro degli esteri norvegese, Espen Barth Eide. “La sicurezza delle missioni diplomatiche è estremamente importante per noi e il caso è ora oggetto di indagini da parte della polizia e del Servizio di sicurezza”.

Il ministro ha poi aggiunto di essere in contatto con il ministro della giustizia Astri Aas-Hansen e con l’incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense, Eric Meyer.