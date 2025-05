Esercito Usa crea nuova zona militare a confine Messico

Keystone-SDA

L'esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico.

(Keystone-ATS) Si tratta di un’area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che un’altra area simile era stata designata nel New Mexico il mese scorso. Lo scrive l’agenzia Reuters sul suo sito web.

Il mese scorso l’amministrazione Trump aveva designato una prima striscia di 440 km quadrati lungo il confine del New Mexico come “Area di Difesa Nazionale”. Ora arriva la “Texas National Defense Area”, una striscia lunga 101 km che si estende a est dal confine tra Texas e New Mexico a El Paso.