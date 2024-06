Esercito Israele, approvati piani per offensiva in Libano

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un’offensiva in Libano sono stati “approvati e validati”. Lo scrive il Times of Israel.

I piani hanno ricevuto il via libera dal capo del Comando Nord dell’Idf, generale Ori Gordin, e il capo della Direzione delle Operazioni, generale Oded Basiuk.

In una dichiarazione, l’Idf afferma che i generali hanno fatto una riunione strategica durante la quale “sono stati approvati i piani operativi per un’offensiva in Libano”. Gli alti comandanti hanno anche preso decisioni riguardanti “l’accelerazione della prontezza delle forze sul terreno”, aggiungono i militari.

L’annuncio arriva nel mezzo dei ripetuti attacchi di Hezbollah e dei gruppi palestinesi alleati in Libano nel nord di Israele, che fanno crescere il timore di un conflitto più ampio.