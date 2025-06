Esercito annuncia che resta a lungo termine a Blatten (VS)

L'esercito ha annunciato oggi che rimane a disposizione a lungo termine a Blatten (VS). In una nota diffusa nel pomeriggio, ha precisato che il materiale resta in loco in modo da poter essere impiegato rapidamente.

(Keystone-ATS) I militari ritornano invece alla base di partenza per svolgere ulteriori preparativi. Rimangono comunque pronti a intervenire in qualsiasi momento.

Al momento la situazione non consente ancora alcun impiego fisico nell’area colpita dal crollo roccioso, si legge nel comunicato. “La situazione continuerà a essere attentamente monitorata e la possibilità di un impiego da parte dell’esercito verrà costantemente discussa con gli stati maggiori di crisi della Lötschental e del Cantone del Vallese”.

D’intesa con questi ultimi, l’esercito ritira le proprie truppe nella base di partenza, pur mantenendo un elevato grado di prontezza. Qui le truppe si preparano in vista di possibili impieghi e svolgono allenamenti nell’ambito delle tecniche di salvataggio, dell’impiego di pompe idriche, escavatrici e altri mezzi di sgombero nonché materiale d’illuminazione.

Da oggi i compiti finora svolti dai militari nell’ambito dell’osservazione del terreno e del disciplinamento del traffico verranno assunti dagli organi civili, viene precisato nella nota. Lo stato maggiore d’impiego militare della divisione territoriale 1 rimane sul posto.