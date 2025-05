Esercitazione in Austria: altri incidenti coinvolgono svizzeri

Keystone-SDA

Altri incidenti hanno coinvolto militi svizzeri durante l'esercitazione "TRIAS 25", in corso ad Allentsteig (Austria) assieme a truppe tedesche e austriache, oltre quello relativo al giovane investito da un blindato pochi giorni fa.

(Keystone-ATS) Due sono finiti in ospedale per aver inalato il fumo di un incendio e un terzo è rimasto vittima di un incidente stradale.

I due soldati hanno cercato di spegnere un incendio boschivo divampato mercoledì nell’area di addestramento, ha indicato oggi all’agenzia Keystone-ATS il portavoce dell’esercito, Mathias Volken, confermando quanto riportato da blick.ch e 20minuten.ch.

Hanno assistito di loro iniziativa i vigili del fuoco del centro di formazione militare nelle operazioni di spegnimento. In seguito hanno accusato mal di testa. Sono stati dapprima soccorsi da sanitari e poi sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Ieri hanno potuto lasciare il nosocomio.

Citando un comunicato della polizia locale, oggi l’agenzia di stampa austriaca Apa dà notizia anche di un incidente stradale. Stamane un mezzo militare guidato da un milite svizzero di 22 anni si è scontrato ad un incrocio con la vettura privata guidata da una 19enne del posto.

A causa della forza dell’urto, entrambi i veicoli sono stati sbalzati fuori strada e fermandosi su un fianco. I due occupanti sono rimasti feriti. La 19enne è stata liberata dall’auto dai vigili del fuoco e trasportata all’ospedale universitario di Krems.

La notte tra il 29 e il 30 aprile si era verificato un incidente ben più grave: durante un’esercitazione un blindato aveva schiacciato l’arto destro di un 19enne che si trovava sdraiato in un sacco a pelo. Il ferito è stato ricoverato e rientrerà in Svizzera non appena sarà possibile il suo trasporto. La giustizia militare ha avviato un’indagine.