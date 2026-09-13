Escursionista di 73 anni trovato morto in Appenzello Esterno

Keystone-SDA

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La scorsa notte, nel cantone di Appenzello Esterno, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un escursionista. Secondo la polizia, l’uomo si era incamminato da solo il giorno precedente dal Kronberg in direzione di Urnäsch.

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(Keystone-ATS) Nonostante disponesse di un’adeguata attrezzatura da escursionismo, nella zona di Bettenwald è precipitato lungo un pendio per cause ancora sconosciute, riportando ferite mortali.

La segnalazione della scomparsa del 73enne è arrivata alle forze dell’ordine poco dopo mezzanotte. Sono state quindi avviate operazioni di ricerca su vasta scala. Con l’aiuto di elicotteri, l’uomo è stato ritrovato nella zona di Bettenwald, ma è stato possibile solamente constatare il decesso.