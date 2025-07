Eschenbach (SG): una maestra non viene assunta perché porta il velo

Keystone-SDA

Dopo le proteste di alcuni genitori, il comune di Eschenbach (SG) ha rinunciato ad assumere una maestra che porta il velo islamico. La giovane diplomata si sente discriminata, mentre l'UDC chiede un divieto generalizzato per le insegnanti col velo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il sogno coltivato fin da ragazza di stare un giorno davanti a una classe come insegnante è stato per il momento infranto. A causa dell’opposizione dei genitori, il comune di Eschenbach ha in effetti deciso di non confermare un contratto di lavoro già concordato con la giovane insegnante.

“Mi sono resa conto che non valeva la pena lottare”, spiega la giovane donna in un’intervista rilasciata al quotidiano locale Linth-Zeitung, che le ha garantito l’anonimato. La maestra precisa di aver ricevuto negli ultimi giorni anche telefonate di genitori che non riescono a capire la decisione del comune.

A suo avviso non è vero che insegnare con il velo non sia possibile. “Ho colleghe che insegnano con il foulard”, afferma. E lei stessa durante lo stage in Turgovia si è presentata davanti alla classe indossando il velo. “Secondo me, dovremmo aver raggiunto un punto nella società in cui la diversità è percepita come qualcosa di positivo”.

La giovane donna musulmana non intende però arrendersi e continuerà a cercare lavoro come insegnante. “Ho già fatto domanda nel canton Zurigo”- precisa -, immaginando che “probabilmente sono più avanti sul piano sociale”.

L’UDC vuole un divieto

In seguito alle notizie su questo caso, l’UDC del canton San Gallo ha inoltrato al Gran consiglio una mozione in cui chiede di vietare il velo alle insegnanti.

Il PS è stato il primo partito ad opporsi. Un divieto selettivo rivolto solo alle donne musulmane viola il divieto di discriminazione e la libertà di religione sancita dalla Costituzione, scrivono i socialisti in una nota.