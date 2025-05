ESC: a Basilea, Elisabeth Baume-Schneider saluta una città in festa

Keystone-SDA

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che oggi si è recata a Basilea per assistere alla finale dell'Eurovision Song Contest (ESC), ha elogiato la città renana per la sua eccezionale atmosfera amichevole e tollerante.

(Keystone-ATS) “Ho percepito che questa è una città in festa, ma anche una città che sa accogliere le persone, una città che vuole incontrare l’altro. E quest’altra persona può parlare la stessa lingua, può avere una cultura diversa, può avere un sesso diverso”, ha dichiarato Baume-Schneider all’agenzia Keystone-ATS.

Nel pomeriggio la giurassiana ha visitato un “safe space”, un “luogo sicuro per tutti”, aperto alle persone che possono sentirsi aggredite. “Ho visto quanto sia valido il progetto che stiamo sostenendo presso l’Ufficio federale per l’uguaglianza, e come ci aiuterà anche a capire meglio cosa funziona quando si va a un festival, e come possiamo cercare di disinnescare in anticipo le situazioni difficili”.

“E ciò che mi ha sorpreso è che le persone che cercano sostegno non sono necessariamente i più giovani, né i più alcolizzati, ma sono persone di 30 e 40 anni che si sono sentite improvvisamente sopraffatte”, ha aggiunto la responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI). “È molto importante che quando si festeggia ci si prenda cura anche degli altri”, ha aggiunto. “Perché in ogni festa ci sono zone d’ombra. Qui il lavoro è magnifico”.

La ministra della cultura parteciperà alla finale nella St-Jakob Halle insieme al presidente del Consiglio di Stato di Basilea Città e a molte altre personalità. Ha detto di sperare che Céline Dion sia presente, in modo che il pubblico possa incontrarla. “Sarebbe il regalo più bello, perché tutto è stato un successo. È una celebrazione della cultura e della tolleranza, e se lei fosse qui, sarebbe un ulteriore riconoscimento”, ha detto.

Interrogata sul successo dell’ESC, la consigliera federale ha sottolineato che c’è stato molto lavoro dietro a questo grande evento. Commentando la partecipazione piuttosto modesta a manifestazioni pro Palestina, Baume-Schneider ha risposto che ciò è indubbiamente dovuto al “nostro DNA e ai nostri valori democratici”, che consentono alle organizzazioni il diritto di esprimersi rispettando il quadro della festa e della cultura.