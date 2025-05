ESC: 6 persone disturbano prova generale cantante israeliana

Keystone-SDA

Sei persone hanno disturbato l'esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael durante la prova generale della semifinale dell'Eurovision Song Contest (ESC) oggi a Basilea.

(Keystone-ATS) Tra loro c’era anche una famiglia. Il personale di sicurezza li ha scortati fuori dalla sala.

Stando a un comunicato della SSR, i sei hanno causato disturbo con bandiere e fischietti di dimensioni inappropriate. L’incidente si è verificato in un momento in cui gli organizzatori stanno facendo tutto il possibile per garantire che l’ESC si svolga “in un ambiente neutrale, sicuro, inclusivo e rispettoso”, viene precisato.