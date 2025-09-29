La televisione svizzera per l’Italia

Ermotti canta “Adieu liebe Schweiz”, spopola video fake su UBS

Mentre si fanno sempre più intense le discussioni riguardo ai requisiti patrimoniali di UBS spopola nella Svizzera tedesca un video che ironizza su un possibile spostamento della sede dell'istituto da Zurigo agli Stati Uniti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel filmato di cui dà notizia il portale Finews, creato ricorrendo all’intelligenza artificiale, il presidente della direzione Sergio Ermotti e il suo team ringraziano sentitamente, cantando, per il segreto bancario, per la (implicita) garanzia statale, per il salvataggio con i soldi dei contribuenti (nel 2008), affermando che ora però alletta il vasto mondo. Il commiato è difficile e doloroso, ma si vuole rimanere amici e continuare a concedere prestiti. “Nell’oro, nei soldi e in amicizia sino all’eternità, ma tutto ha una fine e ora comincia una nuova era”.

Il video, in cui non poteva mancare anche la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, sostenuta da Ermotti sul ponte del Titanic, si conclude con il ritornello: “Adieu liebe Schweiz, wir vermisse euch bereits, adieu du kleines Land, wir winkten mit der Hand” (Addio cara Svizzera, ci manchi già, addio piccolo paese, ti salutiamo con la mano).

