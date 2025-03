Erdogan, ‘primarie vinte da Imamoglu sono solo teatro’

Keystone-SDA

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha bollato come "uno spettacolo teatrale" le primarie di ieri del maggior partito di opposizione, il Chp, per scegliere il candidato alle prossime elezioni presidenziali, in programma nel 2028.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nell’ambito della consultazione, quasi 15 milioni di persone hanno votato per Ekrem Imamoglu. Il sindaco di Istanbul, che si trova in prigione dopo essere stato arrestato per corruzione la scorsa settimana, è considerato il principale rivale di Erdogan.

“Hanno tenuto un’elezione dove i voti sono stati dati pubblicamente ma sono stati contati in modo segreto”, ha detto il leader turco. “Quando calerà il sipario, il loro spettacolo sarà finito”, ha aggiunto Erdogan, tornando a definire i manifestanti “terroristi di strada”.