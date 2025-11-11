Era di Buffett verso la fine, accelera le donazioni

Keystone-SDA

Il celebre investitore americano Warren Buffett si avvia a chiudere un'era. Il miliardario 95enne ha annunciato che non scriverà più le lettere annuali agli azionisti e non parlerà più alle assemblee.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’oracolo di Omaha, che passerà il testimone della sua società Berkshire Hathaway all’imprenditore canadese Greg Abel alla fine dell’anno, intende inoltre accelerare le sue donazioni di beneficenza alle quattro fondazioni di famiglia mentre è ancora in vita.

“Mi sento bene. Anche se mi muovo lentamente e leggo con crescente difficoltà, sono ancora in ufficio cinque giorni alla settimana dove lavoro con persone fantastiche”, ha scritto Buffet nella tradizionale lettera per le festa del Ringraziamento, l’unica che continuerà a scrivere.

Descrivendo il suo successore come un “grande manager, un lavoratore instancabile e un comunicatore onesto”, Buffett ha ribadito il suo outlook positivo per Berkshire e assicurato che continuerà a mantenere un “significativo ammontare” di azioni di Classe A fino a quando gli azionisti non saranno a loro agio con Abel. “Un livello di fiducia che non penso ci vorrà molto per raggiungere”, ha detto.