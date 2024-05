Era abusiva la terrazza sul mare sprofondata a Maiorca

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La terrazza “chill out” del ristorante “Medusa Beach Club”, alla Playa de Palma, a Maiorca, crollata giovedì sera provocando la morte di 4 persone e diversi feriti, in gran parte turisti, era “senza licenza comunale di attività” e “non era transitabile”.

Lo ha affermato oggi il sindaco di Palma, Jaime Martinez, nel dare notizia delle conclusioni dei rapporti preliminari dei vigili del fuoco e del servizio tecnico comunale inviati alla sezione omicidi della polizia nazionale.

Il piano interrato, che ospitava la discoteca “Coco Rico” e quello al piano terra dell’edificio su tre livelli disponevano invece di licenza in vigore, ha segnalato Martinez. “Il locale non solo era aperto al pubblico, ma era stato sottoposto a varie ristrutturazioni negli ultimi anni, adibendo la terrazza al primo piano come zona di ballo” ha spiegato Martinez. Anche se “non constano al catasto né negli archivi comunali licenze di attività”.