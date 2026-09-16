Epidemia di polmonite enzootica in 60 allevamenti suini svizzeri

Keystone-SDA

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Un'epidemia di polmonite enzootica (PE) ha colpito un vasto aggregato di allevamenti suini in Svizzera: 60 aziende in numerosi cantoni sono state poste in quarantena.

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(Keystone-ATS) Il servizio veterinario del canton Lucerna è stato informato dell’epidemia il 9 settembre, ha indicato oggi l’autorità. In suini con sintomi sospetti come tosse e febbre è stato rilevato l’agente patogeno Mycoplasma Hyopneumoniae.

Sono colpiti 20 allevamenti di moltiplicazione degli animali in sei cantoni e 40 allevamenti di ingrasso in 16 cantoni. Dappertutto è stato imposto un blocco che limita il movimento delle bestie: l’obiettivo è impedire un’ulteriore diffusione dell’epidemia. Attualmente sono in corso ampi accertamenti per determinare l’esatta portata del problema: vi partecipano i cantoni interessati e la Confederazione.

La Svizzera era considerata in gran parte indenne da questa epizoozia – diffusa in tutto il mondo, ma che non costituisce un pericolo per l’essere umano – dopo un risanamento tra il 1996 e il 2004. Gli allevatori di suini sono ora chiamati ad attuare le misure di sicurezza.

La PE – spiega sul suo sito internet l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria – è un’infezione polmonare contagiosa. Gli animali colpiti presentano una tosse secca e cronica, il tasso di mortalità è basso. In opportune condizioni di detenzione il decorso della malattia è perlopiù privo di complicanze. L’agente patogeno si trasmette attraverso il contatto diretto tra gli animali, ma anche per via aerea.