Ems-Chemie: nuovo direttore finanziario da marzo

Nuovo direttore finanziario per Ems-Chemie dal prossimo primo marzo: il CFO del gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche sarà Alexander Hergert, che attualmente è il responsabile delle finanze della divisione EMS-EFTEC. Sostituirà l'attuale CFO, Olivier Minger, che occupava la funzione solo dal primo ottobre 2023.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo lascerà il gruppo alla fine di febbraio per intraprendere una nuova carriera, ha indicato questa sera Ems-Chemie in un comunicato.

L’azienda ha inoltre pubblicato il risultato definitivo del primo semestre dell’anno, che non presenta “scostamenti significativi” rispetto a quello provvisorio annunciato a metà luglio: infatti, come indicato allora, il fatturato netto consolidato è diminuito del 6,2% a 1,02 miliardi di franchi e il risultato operativo EBIT è aumentato dell’1,6% a 296 milioni.

Utile netto nel primo semestre: +0,2%

Una novità sono le cifre relative all’utile netto, che non erano disponibili a luglio. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è aumentato dello 0,2% raggiungendo i 253 milioni di franchi.

