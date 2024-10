Ems-Chemie: fatturato in calo, ma obiettivi confermati

(Keystone-ATS) Il rallentamento della congiuntura globale e la forza del franco stanno pesando su Ems-Chemie, con il fatturato che si presenta di nuovo in calo: il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche conferma comunque i suoi obiettivi annuali.

Stando ai dati diffusi stamani nei primi nove mesi l’impresa ha contabilizzato ricavi per 1,6 miliardi di franchi, il 6% in meno dello stesso periodo del 2023. Al netto degli effetti valutari la flessione si limita però al 2%.

“I conflitti bellici e le controversie commerciali geopolitiche stanno deprimendo il clima degli affari a livello mondiale e inquietando le imprese e i consumatori”, scrivono i vertici del gruppo in un comunicato odierno. Particolarmente complicata è la situazione sui mercati dell’Europa e della Cina. “L’attuale periodo di incertezza rafforza inoltre il franco nel suo ruolo di bene rifugio”, aggiungono i dirigenti.

Come di consueto a questo punto dell’anno non sono state presentate informazioni relative alla redditività. Vengono però ribaditi gli obiettivi per l’insieme dell’esercizio: i ricavi sono stimati in lieve calo in confronto all’anno prima e l’utile operativo invariato. Come si ricorderà nel 2023 Ems-Chemie aveva conseguito un giro d’affari di 2,2 miliardi e un Ebit di 493 milioni.

La reazione della borsa alle novità odierne non è stata entusiastica: nella prima mezz’ora di contrattazioni l’azione Ems-Chemie era in ribasso frazionale. Dall’inizio dell’anno il titolo ha guadagnato il 2%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance è del +14%.

Fondata nel 1936, Ems-Chemie ha sede a Domat/Ems (GR) ed è oggi presente con 25 stabilimenti di produzione in 16 differenti nazioni. Alla fine del 2023 contava oltre 2700 dipendenti. La società è guidata dalla presidente della direzione – e consigliera nazionale (UDC/GR) – Magdalena Martullo-Blocher, che attraverso sue società di partecipazioni è anche l’azionista di maggioranza – insieme alla sorella Rahel Blocher – dell’impresa. Le due donne figurano fra i quattro figli dell’imprenditore ed ex consigliere federale Christoph Blocher.