Ems-Chemie: fatturato in calo, ma confermati obiettivi 2025

Keystone-SDA

Fatturato in calo nel primo trimestre 2025 per Ems-Chemie: il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche ha contabilizzato vendite per 522 milioni di franchi, il 4% in meno dello stesso periodo del 2024.

(Keystone-ATS) Il dato sui ricavi diffuso oggi è leggermente superiore alle attese degli analisti. Come da tradizione per questo momento dell’anno non sono invece state fornite indicazioni riguardo alla redditività.

Le previsioni per l’insieme del 2025 sono intanto state confermate: malgrado il contesto caratterizzato da guerre commerciali e da una generale insicurezza la dirigenza si aspetta un calo dei proventi dovuto ad effetti valutari e un risultato operato Ebit in leggera crescita. L’ampia base di clienti consente una crescita continua degli affari, anche nell’ambito di condizioni quadro difficili, si dicono convinti i vertici.

La borsa ha reagito in modo tiepido: nella prima ora di contrattazioni l’azione della società era in rialzo frazionale, mostrandosi solo lievemente più ispirata del resto del mercato. Dall’inizio di gennaio il titolo ha perso l’1%, mentre sull’arco di un anno la performance è negativa nella misura del 19%.

Fondata nel 1936, Ems-Chemie ha sede a Domat/Ems (GR) ed è oggi presente con 25 stabilimenti di produzione in 16 differenti nazioni. Alla fine del 2024 contava oltre 2800 dipendenti.