Ems-Chemie, profitti aumentano malgrado calo del fatturato

(Keystone-ATS) Fatturato in calo ma redditività in aumento nel primo semestre per EMS-Chemie: il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche corregge al ribasso anche i suoi obiettivi annuali sul fronte delle vendite.

Stando ai dati diffusi stamani l’impresa ha contabilizzato ricavi per 1,1 miliardi di franchi, l’8% in meno dello stesso periodo del 2023. L’utile operativo Ebit è invece cresciuto del 4% a 291 milioni e pure del 4% è progredito il risultato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti), che ha raggiunto 318 milioni.

Come previsto, nella prima metà del 2024 l’economia globale è stata debole e il clima di fiducia dei consumatori è rimasto basso, in particolare nei principali mercati di vendita, Europa e Cina, affermano i vertici aziendali in un comunicato. A causa degli attuali conflitti geopolitici, i costi dell’energia, delle materie prime e dei trasporti sono in aumento.

Vista la situazione globale per l’insieme dell’esercizio la dirigenza si aspetta ora una un giro d’affari leggermente inferiore a quello dell’anno scorso, a fronte della stima precedente, che puntava sulla stabilità. L’Ebit viene invece confermato lievemente in crescita. Nel 2023 aveva realizzato un fatturato di 2,2 miliardi di franchi e un risultato operativo di 493 milioni.

La borsa ha reagito male alle novità odierne: nella prima ora di contrattazione l’azione Ems-Chemie è arrivata a perdere fino al 7%.

Fondata nel 1936, Ems-Chemie ha sede a Domat/Ems (GR) ed è oggi presente con 25 stabilimenti di produzione in 16 differenti nazioni. Alla fine del 2023 contava oltre 2700 dipendenti. La società è guidata dalla presidente della direzione – e consigliera nazionale (UDC/GR) – Magdalena Martullo-Blocher, che attraverso sue società di partecipazioni è anche l’azionista di maggioranza – insieme alla sorella Rahel Blocher – dell’impresa. Le due donne figurano fra i quattro figli dell’imprenditore ed ex consigliere federale Christoph Blocher.