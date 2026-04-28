Emirati Arabi Uniti escono dall’Opec e Opec+, nuova strategia
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno deciso di uscire dall'Opec, il gruppo dei paesi produttori di petrolio, e dall'Opec+ (che include altri dieci paesi, fra cui la Russia) a partire dal primo maggio.
(Keystone-ATS) Viene messo così fine a un periodo durato sei decenni, riporta Bloomberg citando l’agenzia di stampa emiratina Wam.
EAU pianifica un riallineamento strategico nel quadro della guerra in Iran. L’uscita degli Emirati aiuterà il paese a soddisfare la domanda in continua evoluzione, riporta l’agenzia, aggiungendo che il paese aumenterà gradualmente la produzione.