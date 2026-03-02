Emirati Arabi Uniti: aeroporti Dubai, da oggi ripresa limitata voli

Keystone-SDA

Gli aeroporti di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, hanno indicato che voli "limitati" riprenderanno da stasera, tre giorni dopo la loro cancellazione poiché l'Iran aveva iniziato a colpire obiettivi nel Golfo. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Dubai Airports annuncia una ripresa limitata dei voli dall’aeroporto internazionale di Dubai (Dxb) e dal Dubai World Central-Al Maktoum International Airport (Dwc) a partire da questa sera”, si legge in una nota.

Sia la compagnia Emirates che la concorrente a basso costo Flydubai hanno pure indicato che riprenderanno alcuni voli questa sera. Etihad Airways, che opera voli da Abu Dhabi, dal canto suo ha precisato che riprenderà i voli domani.

Qatar: abbattuti due jet provenienti dall’Iran

Intanto, il ministero della difesa del Qatar afferma, stando a quanto riferisce il canale televisivo britannico Sky News, che le sue forze armate hanno abbattuto due aerei SU24 di fabbricazione russa provenienti dall’Iran.