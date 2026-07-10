Emirates Telecom vende quota Vodafone a imprenditore Xavier Niel

Keystone-SDA

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Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle tlc Iliad e principale azionista di Le Monde.

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(Keystone-ATS) La partecipazione è stata valutata 6 miliardi di dollari (con un premio del 15% rispetto all’ultimo prezzo delle azioni Vodafone) e sarà rilevata da una società veicolo, chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell’imprenditore.

Con l’acquisizione della quota di Emirates Telecom, il patron di Iliad Xavier Niel diventa il primo azionista di Vodafone. L’imprenditore francese aveva peraltro già rilevato una quota del 2,5% nel 2022.

Alla Borsa di Londra, a seguito dell’annuncio dell’operazione, i titoli Vodafone salgono del 14% a 109,1 pence.

Dopo Xiel i principali azionisti sono i fondi Blackrock con il 7,1% e Vanguard con il 5,8%. Quindi l’imprenditore svizzero Martin Ebner con il 3,1%.