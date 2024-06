Elton John, su eBay suo guardaroba a favore dell’Aids Foundation

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Centinaia di articoli provenienti dal guardaroba di Elton John sono in vendita su eBay. A donarli lo stesso Rocketman, lo scopo è quello di raccogliere fondi per la sua Aids Foundation.

La “Rocket Man Resale” sarà sulla piattaforma di vendita e aste online fino al 7 luglio, il prezzo minimo è di poco più di 26 dollari.

“Dare nuova vita a degli amati pezzi del mio guardaroba è stata sempre una cosa speciale per me – ha dichiarato l’artista in un comunicato -. Per decenni ho donato i miei tesori per sostenere la Elton John Aids Foundation”.

Tra gli articoli in vendita, giacche di Gucci, accappatoi di Versace, mocassini Prada, cappellini da baseball, magliette personalizzate.

Intervistato da ET in occasione del lancio dell’iniziativa, Sir Elton John ha ribadito che non riprenderà più a fare tournée. “Abbiamo i nostri figli – ha spiegato – sono nell’età dell’adolescenza, non vogliamo che manchi loro niente, vogliamo essere presenti, è un periodo chiave nella vita di un bambino”. Elton John è sposato dal 2014 con David Furnish. Hanno due bambini di 11 e 13 anni.