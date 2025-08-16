La televisione svizzera per l’Italia

Eliseo, domani riunione della coalizione dei Volenterosi

Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz riuniranno domani in videoconferenza i Paesi della coalizione dei Volenterosi alleati dell'Ucraina. Lo rende noto l'Eliseo.

(Keystone-ATS) La riunione si terrà domani alle 15 alla vigilia del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.

L’ultima riunione in videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi si era tenuta mercoledì 13 agosto.

