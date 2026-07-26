Elicotteri svizzeri per incendi in Francia

Keystone-SDA

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La Svizzera ha promesso alla Francia il proprio sostegno nella lotta agli incendi boschivi. Su richiesta della Protezione civile francese, dovrebbero essere impiegati nel sud del Paese due elicotteri Super Puma dell’esercito.

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(Keystone-ATS) Una richiesta dalla Francia in tal senso era pervenuta alle autorità elvetiche venerdì. Il sostegno è coordinato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), come hanno comunicato oggi gli organi competenti.

Il decollo dei due velivoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell’intervento, nel dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. Una piccola squadra dell’Aiuto umanitario della Confederazione accompagnerà il distaccamento dell’esercito.

Oltre agli elicotteri, in Francia sono già al lavoro alcune decine di pompieri svizzeri. Da sabato, 34 soccorritori del Groupement Service d’incendie et de secours (GSIS) di Ginevra sostengono le operazioni di spegnimento sulla costa atlantica nei pressi di Bordeaux. Questo intervento dovrebbe protrarsi fino al 1° agosto.

I trentaquattro pompieri, partiti sabato alla volta di Bordeaux, sono stati immediatamente impiegati nel comune di Cestas. I primi veicoli sono arrivati verso le 20.30 nella periferia di Bordeaux e il resto del convoglio poco prima di mezzanotte, ha riferito oggi a Keystone-ATS Nicolas Millot, portavoce del gruppo di soccorritori.

“All’una di notte, tutte le squadre erano completamente impegnate nel comune di Cestas, per proteggere un campo di pannelli fotovoltaici. Gran parte dei campi di pannelli è stata preservata e la missione si è conclusa verso le sei del mattino”, ha aggiunto.