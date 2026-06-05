El Salvador, ‘migliaia di anni di carcere ai boss della MS-13’

Keystone-SDA

La Procura generale di El Salvador ha promesso migliaia di anni di carcere alle centinaia di presunti membri della gang Mara Salvatrucha (MS-13), sotto processo per oltre 47 mila reati commessi tra il 2012 e il 2022 e che hanno causato almeno 29 mila vittime.

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(Keystone-ATS) “Con le sentenze che il giudice emetterà, condanne di migliaia di anni, queste persone non usciranno mai più dal sistema carcerario”, ha scritto il vice procuratore per la criminalità organizzata Max Muñoz su X. “Dieci vite non basterebbero per scontare le pene che dovranno affrontare”, ha aggiunto.

Tra le circa 47 mila accuse contro 485 esponenti della MS-13 figurano gli omicidi di 87 persone avvenuti nel marzo 2022, che spinsero il presidente Nayib Bukele a dichiarare lo stato di emergenza e a lanciare una spietata guerra contro le bande criminali, durante la quale vennero incarcerate circa 92.000 persone. Il leader conservatore ha guadagnato popolarità riportando legalità e sicurezza alla popolazione di El Salvador, ma le ong per i diritti umani denunciano 500 morti in carcere, atti di tortura, migliaia di arresti arbitrari e il rischio di errori giudiziari nei processi di massa.