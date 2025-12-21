Egitto: collisione fra due navi da crociera nel Nilo, morta turista

Keystone-SDA

Due imbarcazioni si sono scontrate a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, vi erano decine di italiani a bordo. La donna deceduta, una turista italiana, era accompagnata dal marito.

(Keystone-ATS) Secondo una prima ricostruzione la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage.

La donna, secondo quanto si apprende originaria de L’Aquila, sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo. Il decesso è stato reso noto dalla Farnesina.

Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L’incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia.

Ad aprile invece sei persone hanno perso la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto.

Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l’intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.