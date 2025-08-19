Edelweiss si dota di nuovi Airbus A320

Keystone-SDA

La compagnia aerea Edelweiss, filiale di Lufthansa, specializzata soprattutto in destinazioni per le vacanze, ha ampliato la propria flotta con l'acquisto di due Airbus a corto e medio raggio, un A320 e un A320neo.

(Keystone-ATS) I due aerei sono stati rilevati dalla compagnia “sorella” Swiss e entreranno a far parte della flotta di Edelweiss a partire da ottobre, ha precisato la società, che prevede di dotarsi di un totale di 16 velivoli di questo tipo entro aprile 2026.

L’A320neo (“new engine option”), il primo di questo tipo acquistato da Edelweiss, consuma fino al 20% in meno di cherosene rispetto agli aeromobili della generazione precedente, secondo il costruttore europeo. Questo aereo può trasportare fino a 194 passeggeri su una distanza massima di 3400 miglia nautiche (circa 6300 km).