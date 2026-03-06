Edelweiss: nel 2025 fatturato record, ma redditività in calo

Keystone-SDA

Edelweiss, compagnia aerea elvetica specializzata nei voli per vacanzieri, ha chiuso il 2025 con un nuovo record di fatturato, ma ha subito un deciso calo della redditività operativa.

(Keystone-ATS) Stando ai dati comunicati oggi dall’impresa all’agenzia Awp i ricavi si sono attestati al livello di primato di 942 milioni di franchi, superando i 900 milioni dell’anno precedente. In netto calo, invece, l’utile operativo rettificato, sceso a 56 milioni di franchi dagli 81 milioni del 2024, con un margine operativo in contrazione dal 9,0% al 6,0%.

Edelweiss ha trasportato 3,3 milioni di passeggeri, 300’000 in più rispetto all’anno precedente, grazie all’aumento delle destinazioni (da 91 a 102) e dei voli (da 20’400 a 22’100). È migliorata anche la puntualità, salita al 68,8% dal 65,6%. In leggero calo, invece, il fattore di riempimento dei posti, sceso all’80,2% dall’81,7% del 2024.

Edelweiss è stata fondata nel 1995 e ha sede all’aeroporto di Zurigo. Dal primo novembre 2008 fa parte del gruppo Lufthansa, analogamente a Swiss. Edelweiss è la parola tedesca che designa la stella alpina, fiore che, in forma stilizzata, compare sul timone di coda degli aeromobili della compagnia.